В Камышине арбузный фестиваль пройдет без традиционного парада

Парада не будет. Фото: Алексей КОПАЕВ

Одним из ярких событий Волгограской области каждый год становится арбузый фестиваль в Камышне. Проходит он в конце августа и превращается в яркое шоу. Традиционный парад всегда был изюминкой праздника. Горожане, организации несколько месяцев готовились к костюмированному шествию. Получалось всегда красочно и весело. Но в этот раз организаторы мероприятия - комитет культуры Камышина - решили поменять формат праздника. С чем это сязано - не объясняется. В городе будет несколько площадок, на которых пройдут концерты, конкурсы, ярмарки. Продлится мероприятие не один, а три дня.

26 августа запланирован конкурса на самый большой арбуз и кулинарный фестиваль на блюда из арбуза.

27 августа будет театрализованная встреча Петра I, бесплатная раздача арбузных долек, конкурс сувениров

28 августа состоится «Арбузное Кутюр-шоу» и закрытие праздника «Виват, Арбузная столица!».