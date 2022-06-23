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Общество23 июня 2022 10:59

В центре Волгограда с ремонтируемых домов украли строительные леса

Сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Обновление фасада домов в центре Волгограда пошло не по плану. Рабочие столкнулись с проблемой – не хватает строительных лесов, которые были установлены для проведения ремонта. Оказалось, что их украли, причем с двух домов. Строительная организация обратилась в полицию с заявлением о краже в Центральном районе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

Полицейским удалось найти подозреваемых. Ими оказались 34-ти и 43-летние ранее судимые за кражи жители Волгограда. Ночью они приехали к двух домам на машине, разобрали и вывезли часть строительных лесов. Конструкции они собирались продать на сайте бесплатных объявлений. Строительные леса были найдены по месту жительства подозреваемых. На них завели уголовное дело по статье «Кража». Каждому грозит до пяти лет тюрьмы.