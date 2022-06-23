В Волжском судят двух вымогателей, выбивших из знакомого 13 млн рублей

Следком передал дело в прокуратуру. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Двое жителей Волжского вскоре предстанут перед судом за вымогательство в крупном размере. Мужчины 31 и 32 лет буквально выбили металлическим разводным ключом 13 миллионов рублей из своего приятеля. Как рассказали volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, преступление произошло в ноябре 2021 года в одной из гостиниц города-спутника.

После насилия над потерпевшим сообщники потребовали расписку, якобы он задолжал им крупную сумму. После случившегося мужчина пошел в правоохранительные органы и написал заявление

- В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения, - уточнили в следкоме.