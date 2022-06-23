В центре Волгограда под Астраханским мостом образовался большой провал возле опоры

Провал пока не ликвидировали. Фото: Максим Гелунов

После того, как в пойме реки Царицы открылся большой парк стало больше забредающих и под астраханский мост. Для волгоградца Максима Гелунова одна из таких прогулок завершилась очередным неприятным открытием. Возле одной из опор произошел провал. Видимо, вода подмыла грунт под плитами и сдвинула их. Видео и фото с места ЧП мужчина опубликовал в соцсетях. Также он рассказал еще о нескольких проблемах: замусоренность и доступ в тоннель, который может быть небезопасен для любопытных.

Администрация Волгограда поспешила дать ответ на публикацию Максима.

- Состояние данного мостового сооружения находится на постоянном контроле специализированных организаций, которые проводят регулярные обследования конструктивных элементов. Данные мероприятия подтверждают безопасность эксплуатации мостового сооружения. По словам чиновников, год назад проходила плановая проверка сооружения и никаких опасений его состояние не вызвала. Но после появления провала мост и его опоры снова обследуют - планово.

- На текущей неделе была проведена внеочередная выездная комиссия, которая установила, что имеется факт провала плит берегоукрепления, а не мостовых опор, что не создает угрозы для эксплуатации сооружения, - разъясняют представители мэрии.

Ну а мусор, как уверяют сотрудники администрации, постоянно убирают, просто гуляющие успевают загадить территорию быстрее, чем работают коммунальщики.

Кстати, в эти выходные в Волгограде пройдет большой молодежный фестиваль. Не исключено, что гости города заглянут и под астраханский мост. Будет не очень приятно, если кто-то из них сломает себе ногу или составит о городе не очень благоприятное впечатление.