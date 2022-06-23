В Волгограде скончалась старейший преподаватель «Серебряковки» Светлана Горячева

Фото: Волгоградская консерватория имени П.А. Серебрякова

В Волгограде скончалась старейший преподаватель консерватории имени П.А. Серебрякова Светлана Горячева. Как сообщили в учреждении, она ушла из жизни трагически и совершенно неожиданно. Причины смерти не уточняются.

Светлана Александровна всю свою жизнь посвятила музыке. Она окончила Сталинградское музыкальное училище, класс Э.Г. Цвайга. В 1969 году она стала выпускницей Горьковской государственной консерватории, где она училась по специальностям «Фортепиано» и «Орган». После этого Светлана Горячева вернулась в родной город.

- Красивая, энергичная, полная творческих сил, с блестящим образованием, Светлана Александровна была очень востребована и как преподаватель, и как исполнитель, - отметили в Волгоградской консерватории имени Серебрякова.

Светлана Горячева работала преподавателем, а также выступала на концертах филармонии, причем как сольно, так и с симфоническим оркестром.