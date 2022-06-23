В Волжском 24 июня на две недели отключат горячую воду

Самим греть воду придется две недели. Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Жителям новой части Волжского Волгоградской области две ближайшие недели придется провести без горячей воды. С 24 июня по 8 июля 2022 года в городе будут проводить плановые работы по капитальному ремонту тепломагистрали №14. Затронет отключение горячей воды десятки домов 19 микрорайона и улицы Карбышева, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волжского.

Отключат горячую воду в Волжском с 8 часов утра 24 июня до 17 часов 8 июля 2022 года по адресам: 19 микрорайон - дома №2, 3, 5, 6, 9-23, 10-22, 11а, 116, 13б, 3а, 3б, 4, 7, 7а, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 9/3; улица Карбышева - дома №69, 69а, 77, 95, 59б, 67, детские сады №89, 84 и 48. Все это время волжанам придется пользоваться водогрейками и мыться в тазиках.