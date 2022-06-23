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Звезды23 июня 2022 8:38

В волгоградском музтеатре показали номера спектаклей военных лет

На сцене 22 июня прошел концерт-представление «Память сердца»
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгоградском музыкальном театре состоялся показ проекта "Память сердца"

В Волгоградском музыкальном театре состоялся показ проекта "Память сердца"

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

22 июня – трагическая дата для всей России. В день начала Великой Отечественной войны в Волгограде вспомнили то страшное время. На сцене Волгоградского музыкального театра состоялся концерт-представление «Память сердца». Постановка включала в себя показ документальной кинохроники, литературных и музыкальный произведений военных лет, а также номеров спектаклей сталинградской музкомедии 40-х годов. Сайт volgograd.kp.ru публикует фоторепортаж концерта-представления.

В фойе играл военный оркестр

В фойе играл военный оркестр

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Были показаны номера из довоенных и послевоенных спектаклей

Были показаны номера из довоенных и послевоенных спектаклей

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Во время постановки актеры музтеатра показали, с чем пришлось столкнуться жителям страны в начале войны, как проходила Сталинградская битва и как добывалась победа в мае 45-го. Также зрители увидели, как жил театр в те годы.

Актеры театра показали страшные дни войны

Актеры театра показали страшные дни войны

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В представлении были музыкальные номера военных лет

В представлении были музыкальные номера военных лет

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В программу вошли номера из оперетты «Марица» - одного из последних спектаклей сталинградской музкомедии до войны, а также фрагмент из постановки «Поют сталинградцы». Она стала одной из дебютных после завершения Великой Отечественной войны.

Использовалась военная хроника

Использовалась военная хроника

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«Память сердца» - это совместный проект Волгоградского музыкального театра и Волгоградского регионального отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации. Он реализуется при грантовой поддержке комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области. Проект приурочен к 77-й годовщине Великой Победы и 90-летнему юбилею Волгоградского музыкального театра. Он будет отмечается в ноябре уже в рамках нового театрального сезона.