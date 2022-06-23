В Волжском риэлтора осудили на семь лет за мошенничество

Женщина оставляла людей без жилья. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Волжском городском суде вынесли решение по уголовному дело в отношении 47-летней женщины. Ее осудили за мошенничество в крупном размере.

Свою аквтиную деятельность дама начала в 2011 году. Она впервые отработала схему, которую применяла потом еще шесть лет. Волжанка работала риэлтором: продавала квартиры клиенто и искала подходящий вариант для покупки. Но в промежуточный период просила у людей передать ей на время деньги от реализации жилья. А затем, когда нужное жилье появлялось, предлагала выгодные условия, но при этом просила взять под квадратные метры кредит. А то, что она у них до этого брала, оставить пока у нее. Займы она клятвенно обещала погашать. Несколько месяцев так и происходило. Но потом женщина исчезала с горизонта, люди не в силах были погашать кредиты самостоятельно, и жилье у них отнималось банками.

С 2011 по 2017 год она обманула 17 человек на 13 миллионов рублей. Свою вину волжанка не признала. Но в суде было представлено достаточно доказательств для обвинительного заключения.

- Суд приговорил мошенницу к 7 годам колонии общего режима. Приговор может быть обжалован, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.