Облкомприроды просит волгоградских выпускников отказаться от воздушных шаров

Волгоградских выпускников просят не запускать в небо воздушные шарики Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Каждые последний звонок и выпускной в школах не обходятся без многолетней традиции – запуска учащимися в небо воздушных шаров. Но только сейчас в Волгоградской области поняли, что эта акция и не такая уж безобидная. Она представляет угрозу окружающей среде. Поэтому в облкомприроды обратились к педагогам, ученикам и их родителям с просьбой воздержаться от церемонии запуска воздушных шаров и бумажных фонариков во время выпускных.

- Латексные и фольгированные гелиевые шары могут находиться в воздухе более десяти часов и пролетать большие расстояния. После этого, попадая на землю или воду, они становятся отходом, который в течение 4-200 лет выделяет токсичные вещества, а также представляет угрозу животному миру: заглатывание остатков шаров или запутывание в лентах и веревках ежегодно являются причиной гибели огромного количества представителей фауны, - заявили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Еще больше вредят светящиеся шары. Ведь их светодиоды и батарейки являются ядовитыми отходами. Бумажные фонарики, которые запускаются в небо при поджигании, могут быть причинами лесных пожаров.

Напомним, ранее с призывом отказаться от запуска воздушных шаров на выпускных выступили экоактивисты. Они также направили обращение в облкомприроды. Комитет теперь планирует провести творческий конкурс на лучшую альтернативу церемонии на линейках в школах.