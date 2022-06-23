В Волгограде 25 июня из-за молодежного фестиваля #ТриЧетыре перекроют Астраханский мост

Астраханский мост 25 июня будет перекрыт для пешеходов Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде готовятся к приему огромного числа участников и гостей молодежного фестиваля #ТриЧетыре, который пройдет на Центральной набережной 25 июня. В субботу будут серьезные меры безопасности, мэрия даже решила закрыть Астраханский мост. Движение по нему будет запрещено 25 июня с 21.30 из-за высокой плотности пешеходных потоков, не соответствующей пропускной способности тротуаров моста. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в городской администрации. Для автомобилей ограничений для проезда по Астраханскому мосту вводить не будут.

Пешеходов на время закрытия прохода по путепроводу просят между Центральным и Ворошиловским районами передвигаться по пойме реки Царицы.

- В связи с данным ограничением с 21.30 общественный транспорт не будет осуществлять посадку и высадку пассажиров на остановочных пунктах, расположенных у пересечения пр. Ленина и ул. Краснознаменской, - добавили в мэрии.

Ранее планировалось, что автобусы №35 и 98 в субботу не будут ходить до привычной конечной остановки «Речпорт». Но чтобы дачники не тащились через полцентра до пристани речных трамвайчиков, администрация переиграла ограничение. Автобусы №35 и 98 до остановки «Речпорт» 25 июня будут ходить до 17.00, после этого времени общественный транспорт не будет заезжать на набережную. Конечной автобуса №35 вечером станет «Детский центр», автобус №98 будет идти по проспекту Ленина.

Напомним, в Волгограде из-за молодежного фестиваля #ТриЧетыре 25 июня общественный транспорт будет работать в усиленном режиме. Вечером в субботу автобусы и троллейбусы не будут делать остановки в центре, а ряд дорог перекроют для автомобилей.