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Дом. Семья23 июня 2022 6:52

Жителям Волгоградской области напомнили о различии кузнечиков и саранчи

Волгоградцы часто встречают серых насекомых в парках и на улицах
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волгоградцы часто встречают серых насекомых в парках и на улицах

Волгоградцы часто встречают серых насекомых в парках и на улицах

Фото: Наталья НЕШУМОВА

В эти дни жители Волгоградской области на улицах, в парках и скверах нередко встречают большое количество серых насекомых, которых путают с саранчой. Однако специалисты регионального Россельхозцентра объяснили, что это – обычные кузнечики. Они не опасны для людей и полей, никакой угрозы не представляют. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства, саранча и кузнечики на самом деле очень различаются. Первые – хищники, вторые – травоядные.

Но если это неочевидные признаки, то есть и другие. Так, у кузнечиков усики длинные, у саранчи – короткие. А вот тело наоборот. Само брюшко у саранчи закруглено, а у самок кузнечиков в этой части находится саблевидный яйцеклад.

- По обыкновению жители их путают с саранчой, которая даже в городских условиях также не несёт какой-либо угрозы, - отметили эксперты.