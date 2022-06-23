В Волгограде для жильцов аварийных домов закупают еще 110 квартир

Обитателей ветхих домов переселяют в новые квартиры. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Администрация Волгограда покупает еще 110 квартир для переселения жильцов из аварийных домов. Мэрия уже объявила первые аукционы на приобретение «однушек» у застройщиков. Всего по нацпроекту «Жилье и городская среда» в рамках действующей программы до сентября 2025 года из 253 аварийных домов в областном центре должны переселить около 10 тысяч человек, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Согласно контракту, новые квартиры для обитателей ветхих домов по площади должны быть от 27 до 30 квадратных метров. Победитель аукциона должен предоставить переселенцам готовое жилье с отделкой «под ключ», сантехникой, газовыми или электроплитами. Оплатят квартиры за счет средств региональной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». При этом сотрудники мэрии обещают проверить качество отделки и соответствие новостроек прочим условиям, прописанным в договоре.

Обмен идет метр на метр, хотя новая квартира по площади может быть и чуть больше старой. Что касается самих переселенцев из ветхого жилья, то собственники получат новые квартиры также в собственность. С теми, кто проживает в старых домах по договору социального найма, администрация заключит новый.

Если обитателей идущих под снос ветхих домов такой вариант не устраивает, и они сами хотят выбрать себе квартиру, то могут получить денежную компенсацию. Размер выплаты определяют после оценки жилья независимыми экспертами. В расчет берут рыночную стоимость аналогичной квартиры в не аварийных домах.

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Действующая программа переселения из аварийного жилья работает с 2019 года. За это время в Волгограде новоселами стали собственники и наниматели около полутора тысяч квартир. Более 3200 человек переехали из трущоб в комфортное жилье. Владельцы более 300 квартир предпочли получить денежную компенсацию, общая сумма выплат превысила 400 миллионов рублей.