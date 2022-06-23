В центре Волгограда на месте "Benetton" открывается индийский дискаунтер

В магазине будут продаваться азиатские товары. Фото: vk.com/nagesh.discount

Волгоградцы уже привыкли к пустым витринам по проспекту Ленина. Там долгое время находился магазин итальянской одежды "Benetton". После того, как европейский бренд решил освободить помещение, здесь было пусто. Но уже в ближайшие пару недель откроет двери магазин индийских товаров. Дискаунтер «Нагеш» предлагает чай, специи, рис, благовония, косметику, и даже товары для йоги. Пока продавцы оформляют витрины, расставляют товар.

Появление индийского бренда не связано с ориентацией на Азию, о которой уже не первый раз за последнее время говорит президент. Дискаунтер уже есть в Калининграде, Ростове-н-Дону, Сочи, Воронеже, Рязани. Как позиционирует себя сам бренд: «Все сокровища загадочной Индии в одном магазине».

Дискаунтер займет треть пустующих помещений. Кто будет у них в соседях, пока неизвестно.