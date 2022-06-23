41% волгоградцев готовы на меньшую зарплату ради гарантированного трудоустройства

В мае этого года жителям региона в среднем предлагали 43 737 рублей Фото: Артем ЛЕНЦ

Волгоградцы готовы немного потерять в зарплате ради гарантированного трудоустройства. Об этом службе исследований hh.ru заявили 41% жителей Волгоградской области. По словам экспертов, такая ситуация сложилась из-за возросшей конкуренции на рынке труда. Чаще всего на меньший доход в пользу рабочего места согласны ИТ-специалисты (50%), а также менеджеры, сотрудники медиа и сферы развлечений (46%).

А вот не готовы терять в зарплате работники сферы строительства, сельского хозяйства и добычи сырья. Еще 21% волгоградцев не знали, смогут ли пожертвовать размером дохода ради гарантированного трудоустройства.

Кстати, в мае этого года волгоградцам предлагали среднюю зарплату в размере 43 737 рублей.