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Общество22 июня 2022 14:59

Сирота из Волгоградской области пожаловался на плохое жилье Бастрыкину

На чиновников администрации возбудили уголовное дело
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Александр Бастрыкин дал конкретные поручения по делу. Фото: СКР

Александр Бастрыкин дал конкретные поручения по делу. Фото: СКР

На прием по видео-конференц-связи к председателю СК России Александру Бастрыкину 22 июня попал сирота из Волгоградской области. Житель Среднеахтубинского района столкнулся с нарушением жилищных прав, ему выделили квартиру в доме, непригодном для эксплуатации. На чиновников районной администрации уже возбудили уголовное дело о мошенничестве, оно находится на контроле руководителя следственного комитета РФ, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ведомстве.

Во время онлайн-приема Александр Бастрыкин вошел в курс дела, заслушал доклад руководителя СУ СКР по Волгоградской области Василия Семенова и дал следователям конкретные поручения, касающиеся дела волгоградского сироты. Председатель СК России также поручил оказать сироте помощь при оформлении нового жилья, которое ему вскоре должны предоставить взамен непригодного для жизни.