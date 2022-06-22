В пяти районах Волгограда отключат электричество 23 июня

Электричества в четверг не будет в пяти районах Волгограда Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Новые адреса попали под плановое отключение электричества в четверг. В Волгограде 23 июня обесточат частично 5 районов. Света в течение дня не будет как в жилых домах, на и на дачах. Волгоградцы не смогут воспользоваться электроприборами из-за плановых ремонтных и профилактических работ. Как рассказали сайту volgograd.kp.ruв ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжение будет отсутствовать в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Советском и Красноармейском районах.

В Тракторозаводском районе коммунальные неудобства с 9.00 до 17.00 возникнут у жителей ул. Зенитчиков, 6-12, 16-22, 28/176, 47-51, 61/308, СНТ Дзержинец. В Краснооктябрьском районе электричества не будет с 9.00 до 16.00 в доме №42 на ул. Еременко. В Дзержинском районе обесточат с 9.00 до 17.00 ул. Хоперскую, 132-156, ул. Совнаркомовскую, 59-169а.

В Советском районе без света с 13.00 до 17.00 останутся жители ул. Светлой, 1, 4, 7, 8, 9, 15-23, 18-22, ул. Климчука, 6, 7, 23, ул. Бадальяна, 3, 7, ул. Надежды, 1-5, 7-29, 8, 10, 12, 17/2, 17/1, 30, ул. Рыкова, 28, 29, 30. С 9.00 до 17.00 обесточат ул. Зевина, 7д, ул. Василевского, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, с 8.00 до 13.00 - ул. Геологическую, 1/1, 1/2, 3, 4/1, 4/2, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 14-18, 15г, пер. Мостового, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9/1, 9а/1, 9/2, 9а/2, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 15-23, ул. Юную, 1-9, 1/1, 1/2, 2-10, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, ул. Мостового, 2/2, 3-7, 4/1, 4/2, 6/1, 8, ул. Вольную, 1-17, 2-14, 2а, 7/1, 7/2, 15а.

В Красноармейском районе электроснабжения не будет с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. 2-я Штурманская, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ул. Удыгейская, 17, 19, 21, ул. 2-я Караванная, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.