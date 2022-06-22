В Волгограде 25 июня пройдет Всероссийский олимпийский день

Откроет спортивный праздник в парке массовая зарядка. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Всероссийский олимпийский день отметят в Волгограде 25 июня 2022 года. Спортивный праздник пройдет в ЦПКиО и начнется в 9.00. В программе мероприятий - массовая утренняя зарядка, все желающие смогут сдать нормы ГТО, поучаствовать в забегах, посмотреть показательные выступления черлидеров, батутистов, акробатов и гимнастов, а также пообщаться с олимпийскими чемпионами, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облкомспорта.

- Почетными гостями спортивного торжества станут прославленные спортсмены Евгений Садовый, Лариса Ильченко, Татьяна Лебедева, Алексей Савостин, Любовь Васильева, - рассказали организаторы.

Начнется фестиваль физкультуры и спорта с утренней зарядки, а одним из главных событий станет массовый забег на один километр «Олимпийская миля». Опытные спортсмены смогу пробежать 10-километровую дистанцию. Всех участников, вне зависимости от занятого места, ждут сертификаты и бесплатные билеты на аттракционы ЦПКиО.