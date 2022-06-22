Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт22 июня 2022 14:37

В Волгограде 25 июня пройдет Всероссийский олимпийский день

В программе мероприятий – встреча со звездами спорта, зарядка, забег и показательные выступления
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Откроет спортивный праздник в парке массовая зарядка.

Откроет спортивный праздник в парке массовая зарядка.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Всероссийский олимпийский день отметят в Волгограде 25 июня 2022 года. Спортивный праздник пройдет в ЦПКиО и начнется в 9.00. В программе мероприятий - массовая утренняя зарядка, все желающие смогут сдать нормы ГТО, поучаствовать в забегах, посмотреть показательные выступления черлидеров, батутистов, акробатов и гимнастов, а также пообщаться с олимпийскими чемпионами, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облкомспорта.

- Почетными гостями спортивного торжества станут прославленные спортсмены Евгений Садовый, Лариса Ильченко, Татьяна Лебедева, Алексей Савостин, Любовь Васильева, - рассказали организаторы.

Начнется фестиваль физкультуры и спорта с утренней зарядки, а одним из главных событий станет массовый забег на один километр «Олимпийская миля». Опытные спортсмены смогу пробежать 10-километровую дистанцию. Всех участников, вне зависимости от занятого места, ждут сертификаты и бесплатные билеты на аттракционы ЦПКиО.