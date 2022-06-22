Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 июня 2022 13:43

В Волгограде слесарю грозит 6 лет тюрьмы за гибель молодой девушки

20-летняя волгоградка скончалась от отравления угарным газом
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Дело передали в суд.

Дело передали в суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный райсуд Волгограда рассмотрит уголовное дело в отношении слесаря, по вине которого погибла 20-летняя девушка. Сотрудники СУ СКР по региону завершили расследование дела, а прокуратура утвердила обвинение. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Напомним, трагедия произошла 16 ноября прошлого года в доме №43 на проспекте Ленина.

За неделю до происшествия сотрудник организации, которая занимается проверкой газового оборудования, пришел по адресу и вместо реального осмотра ограничился опросом жильцов. При этом в одной из квартир были неисправны колонка и вытяжка.

- При одновременной работе газовой колонки и кухонной вытяжки произошло накопление угарного газа в ванной комнате, что привело к гибели находившейся там 20-летней девушки, - уточнили в прокуратуре.

Мужчина вину не признал, однако следователи СКР собрали достаточно доказательств его вины. На него возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ. Ему грозит 6 лет тюрьмы.