В Волгоградскую область из Узбекистана за 2 года ввезли товаров на 1,4 млн долларов

Из Узбекистана в Волгоградскую область, в частности, поставляют овощи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде прошла встреча губернатора Андрея Бочарова с представителями Узбекистана. В ней приняли участие советник премьер-министра Мехриддин Хайриддинов и чрезвычайный и полномочный посол республики в РФ Ботиржон Асадов. Обсуждались вопросы развития экономического и гуманитарного сотрудничества. Между волгоградским регионом и Узбекистаном растет товарооборот. Республика занимает шестое место среди 115 внешнеторговых партнеров Волгоградской области.

- Если посмотреть по итогам только первого квартала 2022 года, то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 8 раз, а импорт — в 22 раза. Это серьезные показатели. И мы видим очень хорошую возможность для развития сотрудничества в экономической, гуманитарной, образовательной сферах, - отметил Андрей Бочаров.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области, с 2020 года, несмотря на пандемию, более чем в 3 раза увеличился экспорт в Узбекистан – до 109,3 млн долларов. В 2 раза вырос импорт в регион – до 1,4 млн долларов. Внешнеторговую деятельность проводят около 60 волгоградских компаний. В республику из Волгоградской области поставляются трубы, прокат черных металлов, химия, шины, масла, жиры, корм для животных. Из Узбекистана везется хлопок, текстиль, фрукты и овощи.

У Волгоградской области действуют соглашения о сотрудничестве с Ташкентской областью, правительством республики Каракалпакстан, с хокимиятом Хорезмской области.