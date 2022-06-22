Упавшая с моста волгоградка скончалась от тяжелых травм

Волгоградка скончалась от полученных травм. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожилая жительница Волгограда, которая 21 июня упала с железнодорожного моста прямо на проезжую часть Второй продольной магистрали в южной части города-героя, скончалась в больнице №25. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе облздрава.

Напомним, трагедия развернулась на глазах у проезжавших мимо автомобилистов. В какой-то момент пенсионерка упала вниз, оказавшись посреди оживленной проезжей части. Очевидцы бросились ей на помощь, вызвали скорую. Женщину экстренно госпитализировали в медучреждение в крайне тяжелом состоянии. Врачи пытались спасти ее, но не вышло. Волгоградка скончалась от полученных травм в день происшествия.