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Происшествия22 июня 2022 13:10

Упавшая с моста волгоградка скончалась от тяжелых травм

Напомним, женщина оказалась на Второй продольной магистрали
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волгоградка скончалась от полученных травм.

Волгоградка скончалась от полученных травм.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожилая жительница Волгограда, которая 21 июня упала с железнодорожного моста прямо на проезжую часть Второй продольной магистрали в южной части города-героя, скончалась в больнице №25. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе облздрава.

Напомним, трагедия развернулась на глазах у проезжавших мимо автомобилистов. В какой-то момент пенсионерка упала вниз, оказавшись посреди оживленной проезжей части. Очевидцы бросились ей на помощь, вызвали скорую. Женщину экстренно госпитализировали в медучреждение в крайне тяжелом состоянии. Врачи пытались спасти ее, но не вышло. Волгоградка скончалась от полученных травм в день происшествия.