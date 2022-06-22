В Волгограде УК «ЦентрВолга» заплатит 125 тысяч рублей штрафа

УК не проводила в домах необходимые работы. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде управляющую компанию ООО «УК «ЦентрВолга» оштрафовали на 125 тысяч рублей за отвратительное состояние фасадов домов на улице Мира и проспекте Ленина, за которые она отвечает. Коммунальщики пытались оспорить штраф, но вышестоящий суд подтвердил законность административного наказания, сообщили сайту volgograd.kp.ru в инспекции госжилнадзора Волгоградской области.

По жалобам жильцов в сентябре 2021 года инспекторы провели внепланые выездные проверки и подтвердили многочисленные нарушения в домах в центре Волгограда. Так, на улице Мира, 26 были «убиты» малые архитектурные формы, в доме на проспекте Ленина, 25 разрушались фасад, карнизы, цоколь, крыльцо, а также отмостка. На проспекте Ленина, 15 в ненадлежащем техническом состоянии оказались фасад и окна подъездов, кроме того, в доме неправомерно разместили телекоммуникационное оборудование. Все это – нарушение лицензионных требований, за которые госжилнадзор назначил УК солидный штраф.

Управляющая компания сначала обжаловала постановление госжилнадзора в Арбитражном суде Волгоградской области, затем обратилась в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд. Но обе инстанции признали штраф законным.