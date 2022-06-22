МЧС предупредило волгоградцев о шторме с ливнями, грозами и градом

Шквалистый ветер будет дуть с порывами до 20-25 метров в секунду. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградская область вновь оказалась во власти непогоды. МЧС региона выпустило штормовое предупреждение. До конца суток 22 июня и днем 23 июня в отдельных районах области ожидаются шторм, ливни, грозы и град. Шквалистый ветер будет дуть с порывами до 20-25 метров в секунду, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Спасатели рекомендуют избегать шатких конструкций, не парковать машины под деревьями, опасаться обрыва проводов. Владельцам лодок и катеров не рекомендуют выходить на воду. Кроме того, в регионе сохраняется высокая опасность возникновения пожаров.

Если произойдет опасная ситуация, волгоградцы могут сообщить по ней по номеру «101».