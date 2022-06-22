Волгоградец остался без интима и денег после общения с мошенником

Преступника разыскивают. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

33-летний житель Кировского района Волгограда обратился в полицию после общения с мошенником. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе УМВД, 20 июня мужчина нашел в интернете объявление о предоставлении интим-услуг и решил развлечься. Однако ему ответил робот и договориться не получилось. На следующий день с незнакомого номера поступил звонок.

- Неизвестный сообщил, что звонок мужчины привел к взлому сайта интим-услуг. Угрожая заявителю проблемами, мошенник потребовал заплатить компенсацию в размере 12000 рублей, - уточнили в полиции.

Волгоградец компенсировал эту сумму, однако после этого аферист стал терроризировать его, угрожать проблемами и требовать деньги. По данному факту возбудили уголовное дело. Преступника разыскивают.