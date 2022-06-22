Для дошкольников Волгоградской области проезд в электричках стал бесплатным

Дошкольники больше не будут платить за проезд. Фото: ПривЖД

После того, как на федеральном уровне упразднили плату за проезд в пригородных поездах и электричках для детей до 7 лет, профильный комитет также отменил детский тариф в Волгоградской области. Решение принято на заседании коллегии 22 июня 2022 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете тарифного регулирования региона.

Раньше бесплатно ездить в электричках могли только дети до 5 лет. Для дошкольников от 5 до 7 лет в Волгоградской области действовал спецтариф – 50% от стоимости взрослого билета. В связи с изменением в федеральном законодательстве, бесплатный проезд в пригородных поездах региона теперь доступен для всех детей до семи лет. Изменения уже внесли в приказ комитета, он вступил в силу.

Что касается школьников, учащихся колледжей и студентов, то для них на проезд в электричках Волгоградской области сохраняется льгота в виде скидки 50% от действующего тарифа. Правда, согласно постановлению администрации Волгоградской области, действует она только в период обучения - с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря включительно.