На юге Волгограда из-за коммунальной аварии залило дорогу

Прорвало трубу диаметром 600 мм. Фото: Архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировском районе Волгограда 22 июня произошла крупная коммунальная авария. Вода из трубопровода начала заливать дорогу. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях водоснабжения», технологическое нарушение произошло на трубопроводе диаметром 600 мм по улице 64-й Армии. На месте уже работает коммунальная бригада. Аварию она должна устранить до конца дня.

Труба обслуживает многоквартирные дома и социальные объекты Кировского района. Во время ремонта подача воды приостанавливаться не будет. Кроме того, горожанам не придется платить за воду, которая течет по улице.

- В случае излива воды на рельеф потери несет ресурсоснабжающая организация, жители оплачивают только тот ресурс, который прошел через их прибор учета, - отметили в «Концессиях водоснабжения».