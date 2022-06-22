В Волгограде по инициативе прокуратуры отремонтируют дороги в поселке Горьковском Фото: Алексей БУЛАТОВ

Советский райсуд Волгограда поддержал позицию прокуратуры, потребовавшую привести дороги в поселке Горьковском в порядок. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Местные жители не раз жаловались на ужасное состояние улиц, на которых попросту не было асфальта. Автомобилисты так и катались по грунтовой поверхности, которая проседала и представляла большую угрозу. К тому же, вечерами и ночами элементарно не было наружного освещения на улицах Путейской, Восточной, Донской, Воронежской, Басаргинской и других. Прокуратура после проверки вышла с исковым заявлением в адрес администрации города-героя.

- В суд предъявлен иск о возложении обязанности на администрацию Волгограда устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения путем приведения дорог в соответствии с требованиями ГОСТ, а также организовать стационарное электрическое освещение территории, - сообщили в надзорном ведомстве.

Иск полностью удовлетворен, его решение взято на контроль.