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Общество22 июня 2022 10:07

В Волгограде по инициативе прокуратуры отремонтируют дороги в поселке Горьковском

Также на улицах появится наружное освещение
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде по инициативе прокуратуры отремонтируют дороги в поселке Горьковском

В Волгограде по инициативе прокуратуры отремонтируют дороги в поселке Горьковском

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Советский райсуд Волгограда поддержал позицию прокуратуры, потребовавшую привести дороги в поселке Горьковском в порядок. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Местные жители не раз жаловались на ужасное состояние улиц, на которых попросту не было асфальта. Автомобилисты так и катались по грунтовой поверхности, которая проседала и представляла большую угрозу. К тому же, вечерами и ночами элементарно не было наружного освещения на улицах Путейской, Восточной, Донской, Воронежской, Басаргинской и других. Прокуратура после проверки вышла с исковым заявлением в адрес администрации города-героя.

- В суд предъявлен иск о возложении обязанности на администрацию Волгограда устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения путем приведения дорог в соответствии с требованиями ГОСТ, а также организовать стационарное электрическое освещение территории, - сообщили в надзорном ведомстве.

Иск полностью удовлетворен, его решение взято на контроль.