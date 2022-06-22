Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 июня 2022 9:24

В Волгограде на склоне у речпорта монтируют автополив

После там высадят деревья и уложат газон
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
На склоне сделают полив, отремонтируют лестницы и установят фонари. Фото: мэрия

На склоне сделают полив, отремонтируют лестницы и установят фонари. Фото: мэрия

На склоне Центральной набережной Волгограда у речпорта вскоре впервые появится автополив. Рабочие компании-подрядчика сейчас роют траншеи для укладки труб. Протяженность поливочного водопровода на участке между поймой реки Царицы и пешеходным мостом составит 9 тысяч погонных метров, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

После того, как сделают систему автополива, на обновленном общественном пространстве высадят 80 саженцев черемухи и уложат 6 тысяч «квадратов» газона. Плюс к этому рабочие приведут в порядок лестницы на склоне этой части набережной, ведущие к речпорту. 44 гранитных ступени очистят при помощи пескоструйного аппарата. Здесь также сделают парковку, освещение и обустроят мини-зоны для отдыха волгоградцев.

Это лишь первый этап обновления оставшейся неблагоустроенной части набережной. В конечном итоге весь берег Волги от поймы Царицы до 7-й Гвардейской станет единым современным парком. Но на это уйдет еще несколько лет.