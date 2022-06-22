В Волгоградской области нефтебазы, ТЭЦ и электроподстанции не соблюдают безопасность на объектах

Проверили 8 объектов ТЭК. Фото: Росгвардия

Росгвардия ежегодно проверяет объекты топливно-энергетического комплекса в Волгоградском области. Сотрудники смотрят, насколько защищены стратегически важные объекты., как организована охрана, проходит ли обучение, есть ли ограждение, установлено и видеонаблюдение, имеют ли отвечающие за безопасность люди судимость и многое другое. За 2022 год отделение госконтроля Управление Госгвардии по Волгоградской области провело восемь плановых проверок. Были на Урюпинской и Камышинской нефтебазе, на складе ГСМ, на Камышинской ТЭЦ и других объектах.

- Всего нашли 60 нарушений и в плане физической защиты объекта, и в плане работы технических средств охраны. Выписаны предписания, выполнение которых будет впоследствии проверено, - сообщили в Росгвардии.

Также сотрудники выезжали в составе антитеррористической комиссии, которая смотрела на уязвимые места и потенциально опасные участки объектов в целом. Руководству нефтебаз, складов, ТЭЦ предстоит учесть все замечания, которые сделали в ходе этих проверок.