«Отрезали уши, хвост и нос»: волгоградские волонтеры показали историю выжившего после пыток пса

Петрушу вылечили, выходили и пристроили в добрые руки.

Волонтеры волгоградского приюта Юлии Пильщиковой в трогательном видео рассказали историю пса по кличке Петруша, который выжил после зверских пыток и сохранил верность и любовь к людям. Как сообщили volgograd.kp.ru волонтеры благотворительного фонда «Яша», они нашли животное в ноябре 2017 года – его завернули в мешок и выбросили в поле. Когда зоозащитники открыли мешок – ахнули.

- Ему отрезали уши, хвост и нос, - рассказала Юлия Пильщикова. – Мы поспешили в ветеринарную клинику в Волжский. Там нашего подопечного буквально поставили на ноги, вылечили. И вот спустя столько лет нас радуют новостями о жизни мальчишки. Спасибо всем, кто так или иначе принимает участие в спасении братьев наших меньших!