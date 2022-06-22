Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Дом. Семья22 июня 2022 9:18

«Отрезали уши, хвост и нос»: волгоградские волонтеры показали историю выжившего после пыток пса

Животное реабилитировали опытные ветеринары и волонтеры, а потом нашли ему дом
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Петрушу вылечили, выходили и пристроили в добрые руки.

Петрушу вылечили, выходили и пристроили в добрые руки.

Волонтеры волгоградского приюта Юлии Пильщиковой в трогательном видео рассказали историю пса по кличке Петруша, который выжил после зверских пыток и сохранил верность и любовь к людям. Как сообщили volgograd.kp.ru волонтеры благотворительного фонда «Яша», они нашли животное в ноябре 2017 года – его завернули в мешок и выбросили в поле. Когда зоозащитники открыли мешок – ахнули.

- Ему отрезали уши, хвост и нос, - рассказала Юлия Пильщикова. – Мы поспешили в ветеринарную клинику в Волжский. Там нашего подопечного буквально поставили на ноги, вылечили. И вот спустя столько лет нас радуют новостями о жизни мальчишки. Спасибо всем, кто так или иначе принимает участие в спасении братьев наших меньших!