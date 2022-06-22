В Волгограде пассажир набросился на таксиста и угнал его машину

Водителя такси вытолкали из машины Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгограде 21 июня пассажир такси напал на водителя. Произошло это в Советском районе. 30-летний таксист приехал на своей машине «Kia Rio» на вызов. Севший в салон мужчина вдруг стал бить водителя. Он был вынужден остановиться, в этот момент клиент вытолкнул его из авто, сел за руль и умчался. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, таксист обратился с заявлением в отдел полиции.

Оперативники быстро нашли иномарку, она была в соседнем квартале. Попался и подозреваемый. Им оказался 36-летний ранее судимый волгоградец. Он сознался в случившемся, но объяснить избиение таксиста и угон машины не смог.

Следователи отдела №6 Управления МВД России по Волгограду возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Решается вопрос об избрании меры пресечения. Угонщику грозит до семи лет тюрьмы. Автомобиль его владельцу вернули.