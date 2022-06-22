В Волгограде семья сутки жила в квартире с убитым родственником

Мужчину взяли под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело на местного жителя, подозреваемого в жестоком убийстве 65-летнего родственника. Самое страшное, что после расправы семья, в которой был ребенок, еще сутки жила под одной крышей с телом погибшего.

Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, преступление произошло в ночь с 18 на 19 июня в одной из квартир многоэтажного дома №4 на улице Брестской в Красноармейском районе. Погибший страдал возрастными заболеваниями.

- Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый, в присутствии супруги, стал избивать родственника сначала металлической трубой, а затем молотком, - рассказали в следкоме.

В итоге пенсионер получил серьезные травмы и умер, а его сестра и убийца устроили застолье. В квартире жил 12-летний мальчик. Лишь 20 июня, когда в семью запланировано пришли сотрудники органов опеки, о преступлении сообщили в правоохранительные органы. Подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.