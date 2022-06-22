В 2023 году в Волгоградской области откроют четыре новые школы

Три новые школы появятся в Волгограде. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

3250 детей смогут учиться в четырех новых школах, которые строят в Волгоградской области по нацпроекту «Образование». Введут общеобразовательные учреждения в эксплуатацию в 2023 году. Две новых школы откроют в Волгограде, одну в Волжском и одну в Михайловке, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облстрое.

Школу-тысячник на улице Кузнецкой в Ворошиловском районе Волгограда построили уже на 30%. Пока там возводят стены здания, монтируют окна и коммуникации. Еще одна новая школа - на улице Шекснинской в Дзержинском районе – пока на стадии котлована. В 37-м микрорайоне Волжского здание школы на тысячу мест готово на 10%. А в поселке Отрадное города Михайловки достроить образовательные учреждения планируют уже к концу этого года, там смогут учиться 250 детей.

Плюс к этому в 2022 году в Волгограде начнут строить еще одну школу в Дзержинском районе – на улице Кортоева. Здесь возводят новые микрорайоны и учиться в новом здании смогут 1280 живущих в них детей.