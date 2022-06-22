В Волгограде ищут водителя, сбившего ребенка

ГИБДД разыскивает водителя. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волгограде полиция ищет водителя, который вечером 21 июня в Советском районе сбил школьника. В 19.50 неизвестная машина двигалась по улице Карла Маркса со стороны улицы Туркменской в сторону Льва Толстого. Напротив дома №1а по улице Льва Толстого автомобиль наехал на 9-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте. Водитель не оказал помощь ребенку, а скрылся. Скорая помощь увезла юного пешехода с ушибами в больницу. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Полиция устанавливает личность водителя и разыскивает его. ГИБДД просит волгоградцев помочь в поиске автомобилиста.

- Отдельный батальон дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду обращается с просьбой к очевидцам и свидетелям, а также водителям, у которых имеется запись с видеорегистраторов данного происшествия, сообщить по телефону: 93-21-31, 02, - отметили в региональном Главке МВД.