В Волгограде «Красота под ногами» сбрасывала отходы производства в овраг

В овраге похоронили 92 тысячи кубометров отходов. Фото: Росприроднадзор

В Росприроднадзор по Астраханской и Волгоградской области поступила информация о загрязнении оврага по улице Краснополянская в Дзержинском районе. Отходы аккуратно пересыпали грунтом, с помощью спецтехники сделали сплошной бурт, который проходит вдоль южной стороны склона. После специального геодезического исследования выяснили, что в этом месте похоронили 92 тысячи кубометров отходов, а площадь загрязнения составила 8 тысяч квадратных метров.

Специалисты выяснили, что свалку в этом месте устроило ООО «Красота под ногами», завод которой находится неподалеку в Дзержинском районе.

Фирма использовала спецтехнику для закапывания отходов. Фото: Росприроднадзор

Юридическое лицо привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ - несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Штраф для компаний составляет от 400 до 500 тысяч рублей. Кроме того, фирма обязана возместить ущерб природе, который она нанесла.

Кстати, по данным Росприроднадзора, компанию не первый раз привлекают к административной ответственности. Ее уже наказывали за нарушение правил благоустройства территорий поселения.