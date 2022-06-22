В Волгограде посетителей детской поликлиники №6 эвакуировали из-за угрозы пожара

Посетителей и персонал эвакуировали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 22 июня, в Ворошиловском районе Волгограда эвакуировали посетителей и весь персонал детской поликлиники №6. Причина – угроза пожара, которая появилась из-за короткого замыкания электропроводки.

В 8:30 часов на улицу Рабоче-Крестьянскую №47 выехали пожарные расчеты. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, возгорания удалось избежать.

- Утром в пожарно-диспетчерскую службу поступил вызов. В детской поликлинике произошло короткое замыкание электропроводки без последующего возгорания. Пострадавших нет, - уточнили в ведомстве.