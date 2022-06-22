Жительнице Волгоградской области дали реальный срок за пьяную езду

Гаишники трижды ловили женщину пьяной за рулем. Фото: Иван ВИСЛОВ

Волгоградский областной суд 22 июня 2022 года усилил наказание жительнице поселка Самофаловка Городищенского района за неоднократное управление автомобилем в нетрезвом виде. За пьяную езду женщина получила реальный срок и проведет 1 год 4 месяца в колонии поселении. Плюс к этому С. Молодоженову лишили водительских прав на 2,5 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Как установил суд, 38-летнюю женщину трижды ловили пьяной за рулем. В последний раз сотрудники ДПС остановили нетрезвую и лишенную водительских прав волгоградку ночью 5 декабря 2021 года. За очередное нарушение Дзержинский районный суд Волгограда дал ей полтора года условно, но гособвинение посчитало такой приговор слишком мягким. В результате апелляционная инстанция ужесточила наказание.