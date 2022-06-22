Владелец «СушиВесла» и «БлинБери» продает часть бизнеса в Волгограде

Евгений Крупко решил состредоточиться на двух брендах. Фото: телеграм-канал Крупко про бизнес

Известный волгоградский бизнесмен Евгений Купко 21 июня опубликовал в своем телеграме пост. Сначала о том, что его СушиВесла и БлинБери дают рекордные показатели по выручке - +30 процентов. А следом сообщил о том, что продает часть своего бизнеса, чтобы сосредоточится на конкретных брендах.

- Достижение сверх цели требует абсолютной фокусировки! Поэтому одним из решений на последнем Совете директоров было решение о продаже доли в бизнесах Кстати Кофе и Пицца Кап (PizzaCup)!

Евгений Купко поделился, что это самое трудное решение за последние 10 лет. Оба бренда, по словам волгоградца, рентабельны. Средняя окупаемость в месяц ПиццаКап (с учетом цены продаж) – 700 тысяч рублей, Кстати Кофе – 450 тысяч рублей.

С каждым потенциальным покупателем Евгений готов встретиться лично и обсудить все вопросы, в том числе и цену.