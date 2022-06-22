В Волгограде новый корпус онкодиспансера начал принимать маленьких пациентов

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгограде начал работу новый корпус Волгоградского онкологического диспансера. В учреждении впервые открылась детская поликлиника, которая уже принимает маленьких пациентов. Отделение рассчитано на прием 100 детей в день. Оно включает 2 окна регистратуры, 10 кабинетов онкологов и узких специалистов, рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

В поликлинике работают педиатр, отоларинголог, офтальмолог, иммунолог-аллерголог, кардиолог, невролог, реабилитолог и психолог. Дневной стационар хирургического профиля рассчитан на 10 койко-мест.

- Отделение оснащено современной операционной с палатами с новейшей аппаратурой и максимальными возможностями амбулаторной хирургии. Оборудование новой детской поликлиники позволит выполнять минимально травматичные вмешательства при доброкачественных опухолях различной локализации, - отметили в региональной администрации.

Фото: Администрация Волгоградской области

Если ребенок чувствует себя хорошо, то вместе с родителями он уходит домой сразу после постоперационного осмотра и назначений от специалистов для реабилитации.

Отметим, перед открытием нового корпуса онкоцентра детей на консультации направляли в ВОКОД, где работало 2 кабинета онколога-гематолога и онколога-хирурга.

Новый корпус Волгоградского онкологического диспансера открыл в конце прошлой неделе президент Российской Федерации Владимир Путин во время видеоконференции в преддверии Дня медицинского работника. Медучреждение в день может принимать до 700 пациентов. В нем работают различные отделения, оснащенные современным оборудованием.