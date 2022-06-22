В июне в Волгограде открылась вакансия с зарплатой в 500 тысяч рублей

Волгоградцам предлагают трудоустроиться на высокооплачиваемые работы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Оказывается, волгоградцы могут найти работу, где предлагают очень хорошую зарплату. Работодатели ежемесячно готовы платить больше сотни тысяч рублей. В Волгоградской области опубликовали рейтинг самых высокооплачиваемых открытых вакансий в июне. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на исследование онлайн-платформы по поиску работы hh.ru, в июне в регионе открыли 8000 тысяч вакансий. 900 из них предполагали зарплату от 100 тысяч рублей и больше. Но вне конкуренции предложение о работе директором научно-исследовательского центра, специализирующегося на химии. Зарплата – от 500 тысяч рублей до вычета налогов.

Правда, эта вакансия подразумевает переезд в Москву. Компания предоставляет жилье. Кандидат должен иметь ученую степень доктора или кандидата химических наук, опыт общего руководства и координации исследований в области органической химии, знать английский язык. Доход от 100 тысяч до 400 тысяч в месяц подразумевается на работе менеджером по закупке зерновых. Переезжать никуда не придется, но нужно быть готовым к командировкам и заниматься закупкой и отгрузкой сельскохозяйственной продукции в Волгоградской и Ростовской областях.

В Волгограде требуется операционный директор на производство, зарплата – 150 тысяч рублей до вычета налогов. Открыта вакансия веб-разработчика, работодатель готов платить на руки от 120 тысяч до 180 тысяч. Причем есть еще возможность за счет компании на определенную сумму приобрести абонемент на выбор в фитнес-зал, бассейн, на йогу, массаж или танцы. Если есть опыт работы в автобизнесе и знание авторынка, то можно попробовать устроиться руководителем филиала по выкупу и продаже коммерческих и легковых машин. Зарплата – 150 тысяч рублей.