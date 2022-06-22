В Волгограде аннулировали лицензию УК «Покров»

В Волгограде стало еще одной УК меньше. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Арбитражный суд Волгоградской области 17 июня принял решение об аннулировании лицензии управляющей компании ООО «УО «ПОКРОВЪ». Ранее госжилинспекция исключила из реестра лицензий все дома, которыми управляла эта УК, сообщили сайту volgograd.kp.ru в инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области.

Поводом для аннулирования лицензии стала работа УК, вернее, ее отсутствие. В 2021 году компания «Покров» заработала полмиллиона штрафов, не раз препятствовала госжилнадзору в проведении проверок, у жильцов обслуживаемых домов была масса претензий по содержанию и ремонту общедомового имущества и по подготовке к отопительному сезону. В итоге в июле 2021 года управкомпанию лишили 5 домов. А после лишили и лицензии на работу в сфере ЖКХ.