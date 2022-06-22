В Волгоградской области предсказали снижение оптовых цен на свинину

Оптовые цены на свинину должны снизиться, а розничные фермер предсказать не смог Фото: Мария ЛЕНЦ

Производители свинины столкнулись с определенными проблемами. Из-за упавшей покупательской способности населения у них возник переизбыток мяса. Об этом в своем телеграм-канале написал фермер из Волгоградской области Андрей Прошаков. В животноводческих хозяйствах свиней стали перекармливать, что привело к тому, что вес головы на момент убоя вырос до 6,8%. Фермер считает, что данная тенденция должна способствовать снижению оптовых цен на свинину на 10%. Ценники могут вернуться к показателям апреля.

Однако, что будет со стоимостью в магазинах и на рынках, предсказать невозможно.

- Цены же мяса в рознице и на колбасные изделия не предсказуемы, - отметил Андрей Прошаков.

Добавим, на прошлой неделе Волгоградстат сообщал о снижении цен на свинину в Волгоградской области на 1,94%.