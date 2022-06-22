В Волгоградской области в 2022 году заменили 786 лифтов

Новые лифты уже запустили в 222 домах. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

К концу июня в городах Волгоградской области уже запустили 786 новых лифтов в 222 домах. Подъемники обновили по программе капитального ремонта 2022 года. Всего в этом году в Волгограде, Волжском и Камышине предстоит заменить 1277 подъемников, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

По данным регионального фонда капремонта, большая часть новых лифтов приходится на многоэтажки Волгограда. На сегодня в 163 домах областного центра заменили 601 подъемник. В Волжском установили 141 лифт в 50 МКД, в Камышине – 44 лифта в 9 домах.

С каждым годом в программу обновления лифтов входят все больше жилых домов, где подъемники находятся в аварийном состоянии и давно отработали свой срок. Заменить все такие лифты в регионе планируют до конца 2024 года.