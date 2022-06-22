В Волгограде суд наказал арестом жителя Норильска за дискредитацию Вооруженных Сил РФ

Суд признал жителя Норильска виновным Фото: Алексей ФОКИН

Суд в Волгограде наказал административным арестом жителя Норильска за дискредитацию Вооруженных Сил России. 4 июня в 0.20 около дома №6 по улице 39-й Гвардейской в Краснооктябрьском районе был остановлен автомобиль. На заднем стекле была нецензурная надпись, которую мужчина, по его словам, сделал сам еще в январе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, административное правонарушение подтвердилось протоколом и письменным объяснением владельца машины.

На машине был знак «Пацифик» с нецензурной надписью. Житель Норильска вину не признал, пояснив, что не имел цели дискредитировать Вооруженные Силы РФ. Тем не менее, Краснооктябрьский районный суд признал его виновным и наказал административным арестом на одни сутки.