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Общество13 июня 2022 14:36

Озеро Эльтон Волгоградской области показали из космоса

Космонавт Сергей Корсаков сделал подборку живописных озер страны
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Вид озера Эльтон из космоса. Фото: vk.com/serg_korsakov.

Вид озера Эльтон из космоса. Фото: vk.com/serg_korsakov.

Просторы Волгограда неоднократно попадали на фотографии, сделанные из космоса. На этот раз с Международной космической станции запечатлели соленое бессточное озеро Эльтон, которое находится в Палласовском районе Волгоградской области. Космонавт Сергей Корсаков на своей страничке в соцсетях сделал подборку из девяти самых живописных озер России. В их числе есть и Эльтон.

- Отложите все дела и полюбуйтесь на самые живописные озера России, - написал Сергей Корсаков.

Кроме Эльтона на снимки космонавта попали Байкал, Кезеной-Ам, Баскунчак, Булухта, Маныч-Гудило, Голубые озера, Авачинская Бухта, Мультинские озера.