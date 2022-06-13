В Волгограде на выпавшего из окна многоэтажки пенсионера наехала машина

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Красноармейском районе Волгограда произошла трагедия. Пенсионер выпал из окна на 7-м этаже многоквартирного дома на улице Вучетича. После этого его зацепила проезжающая во дворе машина. Информацию о произошедшем сайту volgograd.kp.ru подтвердили в Следственном управлении СКР по Волгоградской области.

Спастись у пенсионера шансов не было. При этом погиб он от падения с высоты, а не от удара автомобиля. Сотрудники Следственного комитета устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят проверку.