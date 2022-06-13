Пострадавший при пожаре на АГЗС водитель находится в тяжелом состоянии

Пострадавшего доставили в больницу им. Фишера. Фото: администрация Волгоградской области

13 июня в 15-00 в приемное отделение больницы имени Фишера в Волжском привезли 43-летнего мужчину. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в облаздраве, у него множественные ожоги. Сейчас пациент находится в реанимации и врачи борются за его жизнь. Состояние крайне тяжелое. Мужчину привези с пожара на газовой АЗС в Волжском. На территории метановой заправки загорелся грузовой автомобиль. Водитель пытался сначала тушить огонь самостоятельно – до приезда сотрудников МЧС. Пожарные расчеты были на месте через 10 минут. Они сумели ликвидировать горение, и не дали огню перекинуться на емкости с газом и не допустили детонации.

На время пожара перекрывали улицу Карбышева в Волжском. Пожарным инспекторам предстоит выяснить причину возгорания.