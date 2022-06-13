«Волгоград навсегда в моем сердце»: капитан «Ротора» после ухода тепло попрощался с болельщиками

Сергей Макаров обратился к болельщикам "Ротора" после ухода из клуба. Фото: СК "Ротор".

«Ротор» остался практически без футболистов, большинство ищут или уже нашли себе новый клуб. Кто-то покинул волгоградский клуб, ничего не сказав болельщикам на прощание, и все же промолчали не все. К поклонникам «сине-голубых» обратился полузащитник Сергей Макаров. 25-летний футболист поблагодарил болельщиков за их поддержку и атмосферу, которую они создавали на стадионе.

- «Волгоград Арена» - несомненно самый лучший домашний стадион, на котором мне посчастливилось играть, - написал на своей страничке в социальных сетях Сергей Макаров.

Также он надеется, что в скором времени для «Ротора» снова настанет хорошее время.

- Пусть поскорее все решится, и «Ротор» снова будет радовать вас победами и результатами. Вы этого заслуживаете! «Ротор» и Волгоград навсегда в моем сердце, - добавил футболист.

Напомним, Сергей Макаров перешел в «Ротор» зимой 2020 года. За это время он провел за волгоградскую команду 67 матчей в первенстве ФНЛ и Российской премьер-лиге. Футболист неоднократно выходил на поле с капитанской повязкой «Ротора». После завершения сезона, по итогам которого «сине-голубые» заняли в ФНЛ 18-е место, Сергей Макаров перешел в тольяттинский «Акрон».