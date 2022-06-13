Роспотребнадзор посоветовал волгоградцам в июне есть крапиву, спаржу, побеги чеснока

Волгоградцам в июне советуют есть больше зелени Фото: Иван МАКЕЕВ

Летом из-за жары и меньше активности снижается аппетит. Однако к питанию халатно относиться нельзя, оно должно быть полезным. Роспотребнадзор рассказал, что летом можно уменьшить калорийность рациона больше покупать сезонных продуктов. В ведомстве назвали, что нужно есть жителям Волгоградской области в июне, чтобы быть здоровым. В списке - свежие и созревающие в определенное время фрукты и овощи, зелень, импортные продукты, которые доставляют в сезон созревания. Они богаты витаминами, минеральными веществами, антиоксидантами, которые защищают от развития заболеваний и вредного воздействия окружающей среды.

Специалисты рекомендуют покупать в июне среди овощей кабачки, баклажаны, различные виды капусты - белокочанную, брокколи, пак-чой, цветную и кольраби. Также на рынках и в магазинах необходимо обратить на другие овощи, среди которых лук репчатый и парей, молодой горошек, сладкий перец, редька, сельдерей, спаржа, стручковая фасоль, артишоки. Из фруктов на столе у волгоградцев должны быть абрикосы, нектарины, персики, из ягод – вишня, черешня, черника, земляника, клубника, красная смородина, крыжовник, малина.

- Диетологи рекомендуют заменить десерты ягодами. Летом вполне возможно это сделать и не разориться, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Обязательно волгоградцы должны добавлять в рацион зеленые салаты. В июне актуальны кресс-салат, кочанный и листовой салат, рукола, кинза, базилик, петрушка, розмарин, мята, зеленый лук, молодые побеги чеснока, сельдерей, шпинат, щавель, крапива.