В Волжском машина утонула в канале возле острова Зеленый

Водитель и пассажирка успели выбраться из авто - помогли рыбаки. Фото: скрин с видео в группе Road Help Волжский

Неожиданный сюрприз ждал рыбаков, которые пришли посидеть с удочкой на канал возле острова Зеленый. Рано утром 13 июня, когда ловля была в самом разгаре, мимо них по «бетонке» пронеслась «пятнашка» и улетела прямо в воду. Машина «заплыла» достаточно далеко. Очевидцы происшествия бросились помогать водителю и его пассажирке – их вытащили на берег.

К появившемуся в соцсетях видео пользователи оставляют комментарии. Мол, хозяин авто был пьяным, поэтому все и случилось. В ГУ МВД сайту volgograd.kp.ru сообщили, что 34-летний водитель не справился с управлением и съехал в канал. Пострадавших нет. От помощи медиков парочка отказалась.