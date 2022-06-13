Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 июня 2022 12:31

В Волгоградской области усиливается жара

В Волгограде и области 14 июня температура воздуха перевалит за 30 градусов
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде во вторник будет +30 градусов

В Волгограде во вторник будет +30 градусов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области возвращается жарка погода, столбики термометров в ближайшие сутки перевалят за 30 градусов. 14 июня в регионе без существенных осадков. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, юго-восточный ветер подует со скоростью 6-11 м/с.

По области в ночь на вторник температура воздуха ночью будет +15...+20º, местами при прояснении она опустится до +10º. Днем +27...+32º. В Волгограде в ночные часы +15...+17º, днем +28...+30º.

В последующие дни жара будет усиливаться, днем даже в тени термометры будут показывать более 30 градусов. В такую погоду время хочется проводить у воды. Пока в Волгограде появление пляжей не ожидается, зато работают открытые бассейны. Как они работают, читайте в нашем материале.