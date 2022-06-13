В Волгоградской области усиливается жара

В Волгограде во вторник будет +30 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области возвращается жарка погода, столбики термометров в ближайшие сутки перевалят за 30 градусов. 14 июня в регионе без существенных осадков. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, юго-восточный ветер подует со скоростью 6-11 м/с.

По области в ночь на вторник температура воздуха ночью будет +15...+20º, местами при прояснении она опустится до +10º. Днем +27...+32º. В Волгограде в ночные часы +15...+17º, днем +28...+30º.

В последующие дни жара будет усиливаться, днем даже в тени термометры будут показывать более 30 градусов. В такую погоду время хочется проводить у воды. Пока в Волгограде появление пляжей не ожидается, зато работают открытые бассейны. Как они работают, читайте в нашем материале.